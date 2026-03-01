Опустились до минимума: запаса газа в хранилищах Европы вызывают тревогу

Запасы газа в подземных газохранилищах европейских стран в настоящее время опустились до минимальных значений. Сейчас они составляют всего 30% от возможного объема, и это одно из самых низких значений на конец февраля. Об этом сообщает «Газпром».
При этом, по данным компании, сейчас заполненность газохранилищ Германии и Франции составляет всего 20,6% и 21,4% соответственно, и этот уровень значительно меньше среднеевропейского. Еще меньше запасы в Нидерландах — всего 10,7%.
«Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля. Это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений… Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта — середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов», — сказано в сообщении.
Ранее Bloomberg сообщил, что Европа обеспокоена истощением запасов природного газа. ЕС может ожидать еще один дорогостоящий и сложный сезон закачки СПГ в хранилища.
В январе KP.RU передавал сообщение «Газпрома», что Европа активно расходует газ, отобрано уже 67,5% из запасов на зиму. На 18 января объем газа в европейских ПХГ составлял 49,8%.