Коростелёв остановился в шаге от медали в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне

Савелий Коростелев выступил хуже в спринте: он занял лишь 50-е место и не прошёл дальше квалификации. Зато сегодня в скиатлоне Коростелев выглядел сильнее. Уже на седьмом километре он вошёл в число лидеров и оторвался от основной группы, ведя борьбу за медали вместе с четырьмя норвежцами и финном Арси Руусканеном. В решающей части гонки шестёрка разделилась на две группы по три лыжника. Коростелёв ускорил темп, почти догнал норвежцев, но до бронзы не хватило четырёх секунд.
Первое место занял Йоханнес Клебо, второе — Харальд Амундсен, третье — Мартин Нюэнгет.
Наталья Непряева заняла в скиатлоне пятое место, уступив лидеру 15,3 секунды. Победила норвежка Хайди Венг, второе место у американки Джессики Диггинс, третье — у шведки Фриды Карлссон. Четвёртой стала победительница спринта Линн Сван.
Ранее Life.ru писал, что CAS признал дискриминацией отстранение лыжников из России от стартов FIS. Спортивный арбитраж подчеркнул: оспариваемое решение ущемляет права Федерации лыжных гонок России и её представителей, лишая их возможности участвовать в международных турнирах.
