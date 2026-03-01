Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КСИР заявили о ликвидации трех танкеров, принадлежащих США и Британии

ВС Ирана поразили три американских и британских танкера в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана ликвидировали в Персидском заливе и Ормузском проливе три танкера, принадлежащих США и Великобритании. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе продолжающихся атак на военно-морские цели противника при помощи ракет были поражены три танкера, которые принадлежат США и Британии», — говорится в заявлении, его передает агентство Tasnim.

Источник отмечает, что в результате ударов на борту танкеров вспыхнули пожары. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авианосцу Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln. Как заявили представители КСИР, атака осуществлялась при помощи четырех баллистических ракет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше