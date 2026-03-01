В КСИР заявили о ликвидации трех танкеров, принадлежащих США и Британии

«В ходе продолжающихся атак на военно-морские цели противника при помощи ракет были поражены три танкера, которые принадлежат США и Британии», — говорится в заявлении, его передает агентство Tasnim.
Источник отмечает, что в результате ударов на борту танкеров вспыхнули пожары. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авианосцу Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln. Как заявили представители КСИР, атака осуществлялась при помощи четырех баллистических ракет.