При атаках США и Израиля погибла маленькая внучка Хаменеи Захра: малышке было всего 14 месяцев

Согласно данным агентства, девочка пряталась вместе с родителями и дедушкой в одной из резиденций Хаменеи. Там же находился и сам иранский лидер.
На момент смерти девочке было всего 14 месяцев.
Судя по фото, девочка имела светлые глаза и волосы. На опубликованном агентстовм фото она одета в розовое платье, а на ее голове — миниатюрная заколка.
Фото: из Telegram-канала агентства Tabnak.
"Мученица Захра Мохаммади Голпайегани, внучка Верховного лидера (Ирана — прим. ред.), погибшая в результате американо-израильской атаки.
Напомним, что 28 февраля разгорелся конфликт между Ираном и США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что данная миссия направлена на уничтожение «жесткого режима» Тегерана. К Вашингтону также присоединилась армия Израиля. В результате из-за серии ударов со стороны Америки погиб Али Хаменеи. Власти Тегерана пообещали отомстить за смерть политика.