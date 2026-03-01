Ричмонд
При атаках США и Израиля погибла маленькая внучка Хаменеи Захра: малышке было всего 14 месяцев

В сети появилось фото убитой внучки Хаменеи Захры.

Источник: Комсомольская правда

В сети появилась фотография убитой внучки погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Захры. Малышка умерла из-за ударов США по Ирану. Снимок опубликовало иранское информагенство Tabnak.

Согласно данным агентства, девочка пряталась вместе с родителями и дедушкой в одной из резиденций Хаменеи. Там же находился и сам иранский лидер.

На момент смерти девочке было всего 14 месяцев.

Судя по фото, девочка имела светлые глаза и волосы. На опубликованном агентстовм фото она одета в розовое платье, а на ее голове — миниатюрная заколка.

Фото: из Telegram-канала агентства Tabnak.

"Мученица Захра Мохаммади Голпайегани, внучка Верховного лидера (Ирана — прим. ред.), погибшая в результате американо-израильской атаки.

Напомним, что 28 февраля разгорелся конфликт между Ираном и США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что данная миссия направлена на уничтожение «жесткого режима» Тегерана. К Вашингтону также присоединилась армия Израиля. В результате из-за серии ударов со стороны Америки погиб Али Хаменеи. Власти Тегерана пообещали отомстить за смерть политика.

