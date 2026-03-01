Крупнейший в регионе контейнерный порт Джабаль-Али в Дубае приостановил работу

Из-за эскалации в регионе крупнейшие судоходные компании мира были вынуждены приостановить свою деятельность и избегать Персидского залива. В итоге работу приостановил контейнерный порт Джабаль-Али в Дубае, который является крупнейшим корабельным логистическим центром на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Bloomberg.
— MSC Mediterranean Shipping Co., крупнейшая в мире судоходная компания, приостановила бронирование грузов на Ближний Восток, в то время как A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG приостановили все пересечения через Ормузский пролив, — говорится в материале.
Согласно информации СМИ, возникшие сбои в логистике нанесли серьезный удар по региону, где находятся важные бизнес-центры, такие как Дубай. Их функционирование напрямую связано с торговлей, туризмом, транспортом и финансами, также они имеют репутацию безопасного убежища в нестабильной зоне.
Днем ранее Военно-морской флот КСИР объявил по ультракоротковолновому радио, что кораблям запрещено пересекать Ормузский пролив в связи с якобы его закрытием. Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, который соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты с Оманским заливом и Аравийским морем.
Тем не менее, в МИД Ирана заявили, что страна пока не планирует закрывать Ормузский пролив.