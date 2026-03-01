А Кубы здесь тихие: жители российских сел против нефтяной блокады

В начале февраля Куба объявила чрезвычайное положение из-за нехватки топлива в связи с нефтяной блокадой острова со стороны США. Одной из немногих стран, которая вступилась за карибцев, была Россия. Оба государства связывают многолетние дружеские отношения. Интересно, что в нашей стране есть два населенных пункта с таким же названием, как и у государства на Острове свободы. «Вечерняя Москва» дозвонилась до жителей российской Кубы.
Село Куба (ударение на последний слог) находится в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Оно основано в 1744 году. Нынешнее название получило в 1920-м. Согласно последней переписи населения, там проживают 5216 человек. Позвонив по номеру администрации населенного пункта, мы связались с заместителем главы села Леней Афауновым.
— Жители села Куба отрицательно относятся к нефтяной блокаде Кубы со стороны США. В каком государстве бы ни жили (в СССР или России), как бы к истории и ее событиям ни относились, мы всегда поддерживали кубинский народ и будем продолжать это делать, — объясняет Афаунов.
По его словам, отношения с этим государством после прихода там к власти Фиделя Кастро были очень хорошие.
— Но, к сожалению, понимаете, американцы есть американцы. Они всегда кому-то мешают, суют свой нос в чужие дела, портят людям жизнь, — отмечает Леня Асламбиевич.
Афаунов дополняет, что пока акции в виде митингов в поддержку Кубы не планируется. Однако заверил: жители села разделяют мнение МИД России, что этому государству необходима срочная помощь.
А вот в селении Куба Лакского района Республики Дагестан придерживаются другого мнения. Глава Кубинского сельсовета Артур Магомедов считает, что все вопросы международных отношений, в том числе принятие тех или иных решений в поддержку острова Куба — это исключительная компетенция президента РФ Владимира Путина.
— Первостепенной нашей задачей на местах мы видим всеобщую поддержку проведения СВО, остальное — все что за пределами России, прерогатива руководства страны. Мы сделаем все, что скажет наш президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин, — объясняет Артур Магомедов. — У нас около 70 человек из села находятся на СВО, и все наше внимание направлено на их поддержку.
Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова:
— Для Соединенных Штатов Америки Куба — как кость в горле — мешает дышать свободно. И нефтяная блокада, которая была объявлена Венесуэле, а потом повлияла и на Остров свободы, — это способ давления на давнего партнера — Россию. Мы связаны с Кубой узами дружбы и поддержки друг друга. Думаю, что наша страна будет отправлять на остров танкеры с топливом в сопровождении флота, даже несмотря на то, что МИД РФ будет говорить об обратном.