— Для Соединенных Штатов Америки Куба — как кость в горле — мешает дышать свободно. И нефтяная блокада, которая была объявлена Венесуэле, а потом повлияла и на Остров свободы, — это способ давления на давнего партнера — Россию. Мы связаны с Кубой узами дружбы и поддержки друг друга. Думаю, что наша страна будет отправлять на остров танкеры с топливом в сопровождении флота, даже несмотря на то, что МИД РФ будет говорить об обратном.