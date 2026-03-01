Картофель в Ростовской области подорожал до 56 рублей

Самый доступный картофель зафиксирован в Волгодонске — 51,3 рубля за кг. В большинстве других населенных пунктов цена превышает 54 рубля, а в Миллерово достигает 60 рублей за килограмм. Помимо картофеля, выросли цены на капусту — с 40,40 до 40,90 рублей, репчатый лук — с 52,07 до 52,80 рубля и морковь — с 47,37 до 48,40 рублей.