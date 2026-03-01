Трамп заявил, что его не волнует рост цен на нефть из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его нисколько не волнует возможный рост цен на нефть из-за начавшейся войны с Ираном. Его слова приводит в соцсети Х журналистка Fox News Джеки Хайнрик.
«Я ни о чем не беспокоюсь. Я просто делаю то, что правильно», — заявил хозяин Белого дома на вопрос о том, что он может сказать по поводу вероятного подорожания нефти.
По его словам, военная операция Вашингтона против Тегерана приносит «ощутимые результаты». Поэтому его не пугают потенциальное возникновение проблем на топливном рынке.
Напомним, что конфликт между Ираном и США заново вспыхнул 28 февраля. С самого утра американские войска начали наносить одним за одним удар по объектам Тегерана, связанным с ядерным проектом. Как пояснил Дональд Трамп, Вашингтон начал эту миссию с целью ликвидации «жесткого режима» в исламском государстве. К Штатам также присоединилась армия Израиля.