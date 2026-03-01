Ричмонд
Сергей Бурунов вернулся из Индии в шоковом состоянии: поделился подробностями

Актер Сергей Бурунов не так давно побывал в Индии, где совместил работу и отдых. Правда, увиденное произвело на его неизгладимое впечатление. Артист шутил, что приехал только что от психиатра. Что же увидел в Индии Бурунов, он рассказал журналистам.

