Актриса Яна Крайнова показала обнажённую спину на вечеринке

Звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» Яна Крайнова приехала на вечеринку к подруге и тут же привлекла внимание окружающих. Особенно мужчин, которые буквально сверлили взглядом её спину. И действительно: со спины открывался прекрасный вид. О том, что же у неё за наряд такой, привлекающий внимание, артистка рассказала «Московскому Комсомольцу».