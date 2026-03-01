Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женя Малахова раскрыла, почему вынуждена жить с родителями мужа

Певица и актриса Женя Малахова вот уже не первый год ждёт возможности переехать в свое собственное жилье. Участница золотого состава группы Reflex рассказала, что её обманули застройщики нового жилья. Подробности- на видео.

Певица и актриса Женя Малахова вот уже не первый год ждёт возможности переехать в свое собственное жилье. Участница золотого состава группы Reflex рассказала, что её обманули застройщики нового жилья. Подробности- на видео.