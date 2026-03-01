Светлана Лобода прячется на парковке в Дубае от ударов Ирана

Лобода укрылась от иранских ударов в Дубае. Видео © TikTok/ xeeaploboda.
На кадрах видно, что артистка находится в безопасном месте, вдали от шума и дыма. Лобода подписала публикацию, что ситуация заставила её искать укрытие.
Ранее сообщалось, что на фоне ударов со стороны Ирана россияне, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, начали массово выезжать за пределы страны. Основным направлением стал Оман. Владельцы автомобилей и минивэнов стали предлагать выезд из Эмиратов за сумму до 500 долларов с человека, включая питание и воду в пути.
