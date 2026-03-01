Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ погибли в ОАЭ при ракетном ударе

Шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов уничтожены в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при ракетном ударе. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило иранское агентство Tasnim.

Шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов уничтожены в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при ракетном ударе. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило иранское агентство Tasnim.

Согласно информации издания, в результате ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по территории ОАЭ, был атакован один из объектов, где проживали офицеры ЦРУ. В результате этого инцидента погибли шесть высокопоставленных сотрудников ЦРУ, а двое получили ранения, говорится в материале.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что в результате атак на Иран якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше