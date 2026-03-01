Tasnim: Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ погибли в ОАЭ при ракетном ударе

Шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов уничтожены в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при ракетном ударе. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило иранское агентство Tasnim.
Согласно информации издания, в результате ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по территории ОАЭ, был атакован один из объектов, где проживали офицеры ЦРУ. В результате этого инцидента погибли шесть высокопоставленных сотрудников ЦРУ, а двое получили ранения, говорится в материале.
Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.