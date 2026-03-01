Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев

В 80-е перешел на тренерскую работу, а затем трудился в Госкомспорте СССР и Федерации хоккея СССР, где был первым зампредседателя и исполняющим обязанности председателя. В 1992—2001 годах занимал пост вице-президента ФХР, а в 2001—2003 годах — генерального секретаря.