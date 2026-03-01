Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев

Член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Юрий Королев скончался в возрасте 91 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
«На 92-м году жизни скончался Юрий Королев — известный советский и российский хоккейный тренер и функционер, член Зала славы отечественного хоккея и Зала славы IIHF», — сказано в публикации.
Юрий Королев играл в хоккей, а после завершения карьеры игрока в 1967 году стал преподавать в Институте физической культуры (ГЦОЛИФК).
В 80-е перешел на тренерскую работу, а затем трудился в Госкомспорте СССР и Федерации хоккея СССР, где был первым зампредседателя и исполняющим обязанности председателя. В 1992—2001 годах занимал пост вице-президента ФХР, а в 2001—2003 годах — генерального секретаря.
Юрия Королева включили в Зал славы отечественного хоккея в 2004-м, а в Зал IIHF — в 2011-м. Кроме того, годом ранее он удостоился премии имени Поля Луака «За выдающийся вклад в развитие IIHF и международного хоккея».
Ранее сообщалось о смерти экс-хоккеиста «Спартака» и «Сочи» Артема Федорова. Ему было 32 года.