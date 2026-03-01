Ричмонд
КСИР: 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США

В КСИР рассказали о потерях США в ходе постоянных атак по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Порядка 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Ирана по американским военным базам. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Базы также подвергались постоянным атакам, которые к настоящему моменту привели к гибели и ранениям 560 американских военных», — говорится в заявлении КСИР, его передает агентство Fars.

Источник сообщает, что ВС Ирана атаковали место дислокации военных США в Бахрейне при помощи двух баллистических ракет. Другие американские базы на Ближнем Востоке также подверглись ударам.

Ранее KP.RU сообщал, что трое военнослужащих США погибли в ходе военной операции против Ирана. Пять человек были серьезно ранены, еще несколько человек получили незначительные повреждения и сотрясения.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше