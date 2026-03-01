США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану

Соединенные Штаты действительно прибегли к использованию стратегических бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану. Эту информацию в воскресенье, 1 марта, подтвердили в пресс-службе Центрального командования страны (CENTCOM).
— Прошлой ночью американские бомбардировщики-невидимки B-2, вооруженные 2000-фунтовыми бомбами, нанесли удар по укрепленным объектам с баллистическими ракетами в Иране, — говорится в публикации ведомства в социальной сети Х.
Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы запросила проведение переговоров, и он согласен начать диалог. Тем не менее сам, Тегеран пока не анонсировал переговоры с Белым домом. Напротив, президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к нации на фоне гибели Верховного лидера страны Али Хаменеи и обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, в котором заявил, что Тегеран «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и их возможности». Пезешкиан призвал иранцев объединиться перед лицом противника и его планов.