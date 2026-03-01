Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану

Соединенные Штаты действительно прибегли к использованию стратегических бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану. Эту информацию в воскресенье, 1 марта, подтвердили в пресс-службе Центрального командования страны (CENTCOM).

Соединенные Штаты действительно прибегли к использованию стратегических бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану. Эту информацию в воскресенье, 1 марта, подтвердили в пресс-службе Центрального командования страны (CENTCOM).

— Прошлой ночью американские бомбардировщики-невидимки B-2, вооруженные 2000-фунтовыми бомбами, нанесли удар по укрепленным объектам с баллистическими ракетами в Иране, — говорится в публикации ведомства в социальной сети Х.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что в результате атак на Иран якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы запросила проведение переговоров, и он согласен начать диалог. Тем не менее сам, Тегеран пока не анонсировал переговоры с Белым домом. Напротив, президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к нации на фоне гибели Верховного лидера страны Али Хаменеи и обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, в котором заявил, что Тегеран «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и их возможности». Пезешкиан призвал иранцев объединиться перед лицом противника и его планов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше