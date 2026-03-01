Ученые выявили связь COVID-19 с тяжелым поражением почек

Перенесённый COVID-19 значительно увеличивает риск серьёзных поражений почек гораздо сильнее, чем грипп. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Пенсильванского университета, опубликовавшие результаты в журнале Communications Medicine.
Ученые проанализировали данные более чем трех миллионов трудоспособных американцев за 2020−2021 годы, разделив их на три группы: переболевших коронавирусом, гриппом и не сталкивавшихся ни с одной из инфекций. Людей с уже существовавшими болезнями почек исключили.
Согласно наблюдению, у переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек оказался в 2,3 раза выше, а вероятность развития хронической болезни почек — в 1,4 раза выше, чем у пациентов, переболевших гриппом. Вероятность почечной недостаточности возрастала практически в 4,7 раза.
Влияние гриппа на почки, напротив, было кратковременным и слабым.
Исследователи также разработали новые модели машинного обучения, включив перенесенный COVID-19 как один из девяти ключевых факторов риска. Эти алгоритмы оказались точнее предыдущих, которые использовали до 30 переменных, но не учитывали коронавирусную инфекцию.
Учёные объясняют повышенную уязвимость почек тем, что их клетки содержат рецепторы и ферменты, через которые SARS-CoV-2 проникает в ткани, вызывая длительное и глубокое повреждение.
Ранее сообщалось, как отличить свиной грипп от простуды.