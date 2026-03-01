Ученые выявили связь COVID-19 с тяжелым поражением почек

Ученые проанализировали данные более чем трех миллионов трудоспособных американцев за 2020−2021 годы, разделив их на три группы: переболевших коронавирусом, гриппом и не сталкивавшихся ни с одной из инфекций. Людей с уже существовавшими болезнями почек исключили.