Глава Минобороны Ирана погиб в результате ударов США и Израиля

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что в результате атак на Иран якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.