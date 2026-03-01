Ричмонд
Глава Минобороны Ирана погиб в результате ударов США и Израиля

Глава Министерства обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб в результате совместных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории страны. Эту информацию в воскресенье, 1 марта, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

— Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов, — приводит комментарий КСИР ТАСС.

В этот же день иранские СМИ сообщили, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад также погиб в ходе обстрелов. Однако спустя некоторое время с опровержениями выступили как его родственники, так и офис Ахмадинежада.

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что в результате атак на Иран якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

