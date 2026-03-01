Авиакомпании РФ вернули деньги за 8000 билетов из-за ситуации с Ираном

Российские и зарубежные авиакомпании продолжают корректировать расписание полетов на фоне закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока, перевозчики РФ вернули деньги за почти восемь тысяч билетов, сообщает Минтранс РФ.
По его данным, авиакомпании России отменили 38 рейсов между РФ и ближневосточными государствами, зарубежные — 71. В большинстве отмененных рейсов фигурирует ОАЭ.
«Авиакомпании России вернули средства за почти восемь тысяч билетов, по заявкам примерно две тысячи пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты. Перевозчики продолжают вести работу с пассажирами», — сказано в публикации.
По информации, полученной от российских и иностранных авиакомпаний, пассажиры отменненных рейсов находятся в гостиницах или дома. Обстановка в аэропортах РФ спокойная, нет скоплений людей.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших портов мира Джебель-Али приостановил работу на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.