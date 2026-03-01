Филипп Киркоров побаловал бомонд и шоу-бизнес

Филипп Киркоров пригласил на свое шоу коллег из шоу-бизнеса, бомонд и других дорогих сердцу людей. В частности, Татьяну Навку с супругом Дмитрием Песковым. По ходу концерта Киркоров спустился в зал, поприветствовал друзей — Сергея Лазарева, Валерию и Иосифа Пригожина, Наташу Королеву, а Татьяне Навке вручил красную розу.