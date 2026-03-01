Tasnim: шесть офицеров ЦРУ ликвидированы и двое ранены при ударе Ирана по ОАЭ

Согласно источнику, еще два сотрудника ЦРУ получили ранения в результате ударов иранской армии. При этом официальных комментариев о произошедшем со стороны США пока не было.
Отмечается, что атака была совершена по штаб-квартире ЦРУ в одном из комплексов в Дубае, где проживали американские представители.
Ранее KP.RU сообщал, что порядка 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов Ирана по американским военным базам. Как заявили представители Корпуса стражей исламской революции, атакам были подвержены объекты США, расположенные на территории Ближнего Востока.
