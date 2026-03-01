Ричмонд
Иран сообщил о гибели и ранении около 560 военных США при ударах по базам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об успешном ракетном ударе по расположению американских войск в Бахрейне. Согласно информации от элитных подразделений Вооруженных сил Ирана, в результате атаки погибли и были ранены примерно 560 военнослужащих Соединенных Штатов.

— Место дислокации американских войск в Бахрейне подверглось атаке двумя баллистическими ракетами, как и другие американские базы в регионе неоднократно подвергались нападениям, в результате чего на данный момент погибли и получили ранения 560 американских солдат, — приводит сообщение КСИР агентство IRIB.

В заявлении не указано соотношение между погибшими и раненными, а также отсутствуют детали о времени удара и конкретном военном объекте.

Тем не менее сами американцы не подтверждают такие цифры. За несколько часов до этого Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявляет, что в ходе операции против Ирана погибло всего трое американских военнослужащих. При этом иранские военные на тот момент утверждали, что американская сторона понесла потери численностью не менее 200 человек убитыми и раненными.

