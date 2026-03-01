Иран сообщил о гибели и ранении около 560 военных США при ударах по базам

Тем не менее сами американцы не подтверждают такие цифры. За несколько часов до этого Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявляет, что в ходе операции против Ирана погибло всего трое американских военнослужащих. При этом иранские военные на тот момент утверждали, что американская сторона понесла потери численностью не менее 200 человек убитыми и раненными.