КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Азиза Насирзаде

Официальный текст заявления опубликовала иранская гостелерадиокомпания.

В Иране в результате ударов вооружённых сил США и Израиля погиб министр обороны страны. Гибель военного чиновника официально подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Текст заявления опубликовала иранская гостелерадиокомпания.

В заявлении подчеркивается, что гибель военного лишь укрепит национальное единство страны.

«Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее KP.RU сообщил: Трамп похвастался, что США смогли одним махом уничтожить 48 лидеров Ирана. Прада, не назвал конкретных имен.

МИД Ирана в ответ заявил, что гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны и армия страны способна защищаться от агрессии со стороны США и Израиля.

В КСИР заявили, что 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США. В том числе шесть офицеров ЦРУ ликвидированы и двое ранены при ударе Ирана по ОАЭ.

