КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Азиза Насирзаде

В заявлении подчеркивается, что гибель военного лишь укрепит национальное единство страны.
«Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов», — говорится в заявлении КСИР.
Ранее KP.RU сообщил: Трамп похвастался, что США смогли одним махом уничтожить 48 лидеров Ирана. Прада, не назвал конкретных имен.
МИД Ирана в ответ заявил, что гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны и армия страны способна защищаться от агрессии со стороны США и Израиля.
В КСИР заявили, что 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США. В том числе шесть офицеров ЦРУ ликвидированы и двое ранены при ударе Ирана по ОАЭ.