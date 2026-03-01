Убийство Хаменеи и удар по «Линкольну»: главные события второго дня операции США в Иране

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
Убийство аятоллы Хаменеи.
Одной из главных новостей за последние сутки стала гибель иранского Верховного лидера Али Хаменеи в результате массированных обстрелов. В стране в связи с этим объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
— Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб, — говорилось в сообщении иранского гостелевидения.
По информации агентства Fars, четыре члена семьи верховного лидера Ирана также погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов по территории исламской республики.
Почтить память Хаменеи решил и Ирак. В стране объявили трехдневный траур после сообщений о его смерти. Кроме того, спикер иракского правительства Басем аль-Авади заявил о необходимости остановить любую военную активность в Ближневосточном регионе.
Временное руководство Ирана.
На фоне гибели Верховного лидера в Иране остро встал вопрос о формировании нового руководства. Вечером 1 марта с соответствующим обращением к нации выступил президент страны Масуд Пезешкиан.
— Наш дорогой лидер, имам Хаменеи, был убит руками злобного американо-сионистского альянса, и я выражаю свои соболезнования иранской нации. Временный совет руководства, состоящий из меня, господина Эджеи (главного судьи) и аятоллы Арафи, приступил к своей работе, — пояснил Пазешкиан.
Глава государства заявил, что Тегеран «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и их возможности». Пезешкиан призвал иранцев объединиться перед лицом противника и его планов.
Удар по авианосцу «Авраам Линкольн».
Иран не оставил удары по своей территории без ответа. Вечером 1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что его бойцы совершили атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Корабль подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию и пообещала предоставить дополнительные детали позже.
Тем не менее, сами американцы этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля.
Авианосец «Авраам Линкольн» — один из самых больших военных кораблей в мире. Его длина составляет около 333 метров, экипаж — 3200 человек, а на его борту располагается авиационная группа из 90 самолетов и вертолетов.
Новые переговоры.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы запросила проведение переговоров, и он согласен начать диалог.
— Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго, — пояснил глава Белого дома.
Жертвы в ОАЭ.
Последствия обострения конфликта коснулись и Объединенных Арабских Эмиратов. Министерство обороны страны сообщило, что всего в результате ударов по территории страны погибли три человека, еще 58 получили ранения. Погибли граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Россиян в списках нет.
Рекомендации российским туристам.
Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль.
— В связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными акциями Ирана настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в регионе, проявлять максимальную бдительность и осторожность, соблюдать повышенные меры личной безопасности, — говорится в публикации.
Граждан, которые уже находятся в этих странах, ведомство призывает выехать в более безопасные районы или страны. По возможности россиян в Иране и Израиле призывают не приближаться к массовым скоплениям людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия или убежища, а также не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото и видеосъемку.
Посольство России в Тель-Авиве также дало соотечественникам рекомендации по пребыванию в Израиле.
28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».