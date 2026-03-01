Tasnim: США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в центре Тегерана

Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместный удар по больнице Ганди в центре Тегерана. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Tasnim.
Информации о масштабе ущерба и количестве пострадавших агентство не приводит.
Однако Telegram-канал Mash пишет, что при ударе якобы погибли 160 человек. Также издание пишет, что США и Израиль атаковали здание Иранской государственной телерадиокомпании и министерство разведки. Тем не менее, официально этого не подтвердили.
Также Tasnim сообщило, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при ракетном ударе были уничтожены шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов.
Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.