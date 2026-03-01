Ричмонд
Der Spiegel: Иран атаковал базы с военными ФРГ в Иордании и Ираке

Иран при помощи ракет и беспилотников атаковал военные базы в Иордании и Ираке.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по базам в Иордании и Ираке, где находятся военнослужащие Германии. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что удары были произведены в ответ на атаки США и Израиля в рамках военной операции против Ирана. Тегеран запустил ракеты и беспилотники, в том числе, по базе рядом с аэропортом Эрбиля на севере Ирака, а также по лагерю Бундесвера на востоке Иордании.

Снаряды были перехвачены при помощи систем противовоздушной обороны, однако обломки ракет и дронов упали на территории объектов. В результате этого ранения получил один военнослужащий США.

Ранее KP.RU сообщал, что около 560 американских военнослужащих погибли или получили ранения в результате ударов Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке.

