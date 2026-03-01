Der Spiegel: Иран атаковал базы с военными ФРГ в Иордании и Ираке

Отмечается, что удары были произведены в ответ на атаки США и Израиля в рамках военной операции против Ирана. Тегеран запустил ракеты и беспилотники, в том числе, по базе рядом с аэропортом Эрбиля на севере Ирака, а также по лагерю Бундесвера на востоке Иордании.