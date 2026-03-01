Ричмонд
Отогреваемся: В Молдове скоро +20 градусов будет — так и купальный сезон откроем в начале марта

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 2 марта 2026, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 2 марта 2026, в Молдове ожидается +12 градусов.

Правда, день будет облачным.

Без осадков.

А вот ночи пока морозные — …-3 градуса в ночь на понедельник.

Синоптики прогнозируют теплую неделю — …+10…+13 градусов.

А вот в пятницу и в субботу небольшое похолодание — до …+7 градусов.

Но уже в воскресенье, 8 марта, прогнозируют +20 градусов.

Так и купальный сезон откроем в начале марта.

