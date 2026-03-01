Ричмонд
Число погибших после иранского ракетного удара по Израилю выросло до девяти

Ракета попала в город Бейт-Шемеш на западе от Иерусалима.

Число жителей, погибших из-за иранского ракетного удара в городе Бейт-Шемеш на западе от Иерусалима, выросло до девяти человек. Еще около 20 человек получили ранения различной тяжести. Такое сообщение опубликовало издание The Jerusalem Post.

В материале уточняется, что среди раненых есть не только взрослые, но и дети.

По данным газеты Times of Israel, выпущенная военными Ирана ракеты угодила в жилой район города. Ее удар привел к разрушению как минимум четырех жилых зданий.

По данным ЦАХАЛ, сейчас на месте продолжают работу медики и поисково-спасательные службы.

Ранее KP.RU сообщил: Трамп похвастался, что США смогли одним махом уничтожить 48 лидеров Ирана. Прада, не назвал конкретных имен.

МИД Ирана в ответ заявил, что гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны и армия страны способна защищаться от агрессии со стороны США и Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что планирует в ближайшее время призвать на службу 100 тысяч резервистов из-за развязавшегося конфликта в Иране.

