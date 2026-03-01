Tasnim: США и Израиль атаковали больницу Ганди в центре Тегерана

Ранее KP.RU сообщал, что в ходе ударов Израиля и США по Тегерану погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Удар был нанесен с воздуха при помощи 30 сверхмощных бомб, которые сбросили на резиденцию Хаменеи в минувшую субботу, 28 февраля.