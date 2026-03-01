Tasnim: США и Израиль атаковали больницу Ганди в центре Тегерана

Соединенные Штаты и Израиль атаковали больницу Ганди, расположенную в центре Тегерана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
«США и Израиль в своем очередном военном преступлении нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране», — говорится в сообщении.
Подробностей о произошедшем, а также информации об ущербе и количестве пострадавших в результате атаки США и Израиля агентство не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что в ходе ударов Израиля и США по Тегерану погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Удар был нанесен с воздуха при помощи 30 сверхмощных бомб, которые сбросили на резиденцию Хаменеи в минувшую субботу, 28 февраля.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что убийство Хаменеи было признано преступлением и не останется без ответа со стороны исламского государства.