Национальное кадастровое агентство объяснило рост цен на жилье в Беларуси

Заместитель начальника отдела информационного обеспечения оценки и аналитики Национального кадрового агентства Госкомимущества Оксана Лисовская сказала в эфире телеканала СТВ, почему растут цены на жилье в Беларуси.
Лисовская напомнила, что в Беларуси сложилась практика, когда цены на жилье формируются в долларах.
«Соответственно, снижение курса способствует повышению цен в этой валюте», — отметила спикер.
Также Оксана Лисовская добавила:
«На фоне увеличения цен на квартиры спрос на них поддерживал рост доходов населения. Так, реальная заработная плата белорусов за год увеличилась на 10%, что укрепило уверенность покупателей в завтрашнем дне, особенно тех, кто для покупки квартиры задействуют кредитные средства».
Тем временем власти Минска объяснили, можно ли законно присоединить балкон или лоджию к квартире.
А российский актер Сергей Маковецкий рассказал, за что извинялся в белорусской аптеке.
Еще белорусский профессор раскрыла, как по детали подписи понять склонность человека к алкоголизму, а также рассказала о других критериях, по которым можно «считать» обладателя автографа.