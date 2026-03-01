Ричмонд
Национальное кадастровое агентство объяснило рост цен на жилье в Беларуси

Национальное кадастровое агентство сказало, почему растут цены на жилье в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника отдела информационного обеспечения оценки и аналитики Национального кадрового агентства Госкомимущества Оксана Лисовская сказала в эфире телеканала СТВ, почему растут цены на жилье в Беларуси.

Лисовская напомнила, что в Беларуси сложилась практика, когда цены на жилье формируются в долларах.

«Соответственно, снижение курса способствует повышению цен в этой валюте», — отметила спикер.

Также Оксана Лисовская добавила:

«На фоне увеличения цен на квартиры спрос на них поддерживал рост доходов населения. Так, реальная заработная плата белорусов за год увеличилась на 10%, что укрепило уверенность покупателей в завтрашнем дне, особенно тех, кто для покупки квартиры задействуют кредитные средства».

