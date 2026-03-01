Афганистан нанес новые авиаудары по военным объектам в Пакистане

Военно-воздушные силы Афганистана нанесли серию авиационных ударов по ряду военных объектов Пакистана. Такое сообщение опубликовало Министерство обороны Афганистана в соцсети X.
Как уточняет ведомство, ВВС Афганистана провели «точные и скоординированные воздушные операции» против ключевых военных объектов в Пакистане.
«Нанесли удары по авиабазе Нур-Хан в Равалпинди, штабу 12-й дивизии в Кветте (Белуджистан), лагерю Хвазай в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва, а также по ряду других важных пакистанских военных объектов и командных центров», — говорится в заявлении ведомства.
Также уточняется, что удары стали ответом на предпринятые ранее атаки пакистанских военнослужащих. Они ранее нанесли ряд ударов по Кабулу, авиационной Баграм и ряду других районов.
В КСИР заявили, что 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.