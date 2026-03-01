Ричмонд
Врач Махова назвала гипаллергенные цветы, которые можно подарить на 8 Марта

Безопасными для аллергиков вариантами букетов на 8 Марта станут композиции с розами, тюльпанами, орхидеями, альстромериями и гвоздиками. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Безопасными для аллергиков вариантами букетов на 8 Марта станут композиции с розами, тюльпанами, орхидеями, альстромериями и гвоздиками. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

— Идеальный выбор для подарка, если у женщины чувствительная слизистая, — розы с нераспустившимися бутонами и без резкого запаха. Важно также учесть, что красные и бордовые розы безопаснее желтых и оранжевых, так как в них меньше пыльцы, — отметила она.

Тюльпаны могут занять «второе место по безопасности» для склонных к аллергии дам, если у них не осыпается пыльца с тычинок, и лучше выбирать плотные, закрытые бутоны.

Махова добавила, что орхидеи (фаленопсис) также являются хорошим вариантом, так как они практически не пахнут и не имеют пыльцы. Альстромерии тоже безопасны: у них отсутствует запах, они долго стоят и редко вызывают аллергическую реакцию.

Кроме того, Махова упомянула гвоздики. Они могут подойти, но только при условии, что букет свежий и не начал подгнивать, так как гниль может вызвать плесень, способствующую появлению симптомов аллергии. Необычным вариантом подарка могут стать суккуленты в горшке, передает «Газета.ру».

Из исследования стало известно, что самыми нежеланными подарками на Международный женский день россиянки назвали весы, мягкую игрушку, одну розу в целлофане и различные бытовые предметы. При этом, по их мнению, самыми желанными подарками являются парфюмерия и косметика: такой вариант предпочли 27 процентов женщин.