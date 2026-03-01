Трамп признал, что американских военных ждут потери из-за операции в Иране

Американский президент Дональд Трамп был вынужден признать неизбежность потерь среди личного состава военнослужащих ВС США в ходе начавшейся накануне операции против Ирана.
«ВС США ожидают потерь среди личного состава в ходе операции против Ирана», — цитирует сообщение Трампа телекомпания NBC.
При этом он отказался гарантировать прекращение огня в случае начала переговоров с Ираном.
Как писал ранее KP.RU в КСИР заявили, что 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.
В том числе шесть офицеров ЦРУ ликвидированы и двое ранены при ударе Ирана по ОАЭ.