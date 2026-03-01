Назван простой, но рабочий способ профилактики деменции

Один из самых простых, но рабочих методов профилактики деменции, считается физическая активность. Нагрузки должны быть умеренными, но регулярными, об этом заявил в разговоре с изданием RuNews24.ru клинический психолог Вадим Безделев.
— Регулярные умеренные аэробные упражнения в течение 150 минут в неделю помогают организму улучшить кровообращение мозга, повышают производство нейротрофических факторов, а также замедляют возрастные изменения мозга. У людей, ведущих активный образ жизни, риск когнитивных нарушений ниже, — сказал специалист.
По его словам, даже ежедневные прогулки сдерживают задержку когнитивного спада, что особенно важно для людей старшего возраста.
KP.RU рассказал, что правильное подобранное питание является профилактикой деменции. У людей в рационе которых присутствуют овощи, рыба, адекватное количество мяса и умеренное количество хлебобулочных и макаронных изделий, риски деменции значительно ниже.