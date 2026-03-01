Ричмонд
Назван простой, но рабочий способ профилактики деменции

Регулярные аэробные упражнения помогают улучшить кровообращение мозга.

Источник: Комсомольская правда

Один из самых простых, но рабочих методов профилактики деменции, считается физическая активность. Нагрузки должны быть умеренными, но регулярными, об этом заявил в разговоре с изданием RuNews24.ru клинический психолог Вадим Безделев.

— Регулярные умеренные аэробные упражнения в течение 150 минут в неделю помогают организму улучшить кровообращение мозга, повышают производство нейротрофических факторов, а также замедляют возрастные изменения мозга. У людей, ведущих активный образ жизни, риск когнитивных нарушений ниже, — сказал специалист.

По его словам, даже ежедневные прогулки сдерживают задержку когнитивного спада, что особенно важно для людей старшего возраста.

KP.RU рассказал, что правильное подобранное питание является профилактикой деменции. У людей в рационе которых присутствуют овощи, рыба, адекватное количество мяса и умеренное количество хлебобулочных и макаронных изделий, риски деменции значительно ниже.