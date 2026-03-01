Стало известно, как простуда может повлиять на зрение

Life.ru предупредил, что даже после обычной простуды или гриппа могут длительно сохраняться слабость, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания и другие неврологические симптомы. Во время ОРВИ организм вырабатывает избыток воспалительных медиаторов, которые могут воздействовать на центральную нервную систему, повышая чувствительность гипоталамуса и гиппокампа.