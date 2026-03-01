Стало известно, как простуда может повлиять на зрение

Инфекционные заболевания, даже если речь идет о простуде, могут вызвать тяжелые последствия для зрения. Об этом заявил в беседе с aif.ru врач-офтальмолог Антон Казанцев.
— При ОРВИ, гриппе, аденовирусных и других инфекциях страдает не только общее самочувствие, но и структура глаза. Глазные заболевания могут давать обострения, пациент отмечает ухудшение зрения, появление «тумана», вспышек, искажения линий, — объяснил доктор.
Медик подчеркнул, что, если на фоне после простуды вы заметили резкое ухудшение зрения, вспышки, сильную боль — это повод немедленно обратиться к офтальмологу.
Life.ru предупредил, что даже после обычной простуды или гриппа могут длительно сохраняться слабость, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания и другие неврологические симптомы. Во время ОРВИ организм вырабатывает избыток воспалительных медиаторов, которые могут воздействовать на центральную нервную систему, повышая чувствительность гипоталамуса и гиппокампа.