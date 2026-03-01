В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее Леус сообщал, что воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве, воздух прогрелся до плюс 4,5 градуса.
«Не обошло стороной рекордное тепло и Московскую области: в Коломне температура поднялась до плюс 5,9 градуса, что на 0,2 градуса выше чем прежний рекорд этого для 2020 года», — написал Леус в своем Telegram-канале.