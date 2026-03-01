Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта

В Подмосковье в понедельник установили рекорд температуры для первого марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее Леус сообщал, что воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве, воздух прогрелся до плюс 4,5 градуса.

«Не обошло стороной рекордное тепло и Московскую области: в Коломне температура поднялась до плюс 5,9 градуса, что на 0,2 градуса выше чем прежний рекорд этого для 2020 года», — написал Леус в своем Telegram-канале.