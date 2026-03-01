«Альпийский развод»: мужчины по всему миру начали бросать женщин в горах

Иногда любовь превращается в болезненную привязанность, лишающую женщину самостоятельности, личного пространства и даже самой себя. Чувство перерастает в зависимость и превращает счастливые моменты в мучительные страдания, разрушающие личность и приводящие к чувству опустошенности и беспомощности. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Алеси Давыдовой, почему женщины теряют себя в зависимых отношениях и как этого не допустить.