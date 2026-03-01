«Альпийский развод»: мужчины по всему миру начали бросать женщин в горах

В мире становится все более популярным так называемый «альпийский развод» — способ разорвать отношения с девушкой во время похода в горы. Этот опасный тренд начал набирать популярность после публикации видеоролика в TikTok, сообщает The Economic Times.
— Момент, когда ты идешь с ним в горы, но он оставляет тебя одну и ты понимаешь, что ты ему на самом деле не нравилась, — говорится в описании того самого ролика.
Суть тренда заключается в том, что недобросовестные мужчины приглашают своих партнерш в поход в горы, а после бросают их на сложных маршрутах.
Издание упомянуло случай в Австрии, когда 37-летний Томас Пламбергер оставил свою партнершу одну на высоте 3,8 тысячи метров. В результате девушка погибла, а мужчину приговорили к пяти месяцам условного заключения и штрафу в размере 9,6 тысячи евро.
Иногда любовь превращается в болезненную привязанность, лишающую женщину самостоятельности, личного пространства и даже самой себя. Чувство перерастает в зависимость и превращает счастливые моменты в мучительные страдания, разрушающие личность и приводящие к чувству опустошенности и беспомощности. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Алеси Давыдовой, почему женщины теряют себя в зависимых отношениях и как этого не допустить.