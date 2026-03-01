Диетолог рассказала, когда сладкая газировка пойдет на пользу

Ранее 360.ru отметил, что злоупотребление газированными напитками может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти. Особенно это касается людей старше 40 лет, так как их сердечно-сосудистая система и поджелудочная железа подвергаются серьезной нагрузке.