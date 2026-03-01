Диетолог рассказала, когда сладкая газировка пойдет на пользу

Врачи часто повторяют, что сладкая газировка вредит организму, однако в некоторых случаях напиток может помочь. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
— Кола может помочь как экстренное средство при отравлениях, но это кратковременный эффект. Также помогает при резком падании сахара, сильной усталости и во время сильной нагрузки, — объяснила эксперт.
Специалист подчеркнула, что использовать напиток на регулярной основе не будет полезным. За день не рекомендуется выпивать больше одного стакана газировки.
Ранее 360.ru отметил, что злоупотребление газированными напитками может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти. Особенно это касается людей старше 40 лет, так как их сердечно-сосудистая система и поджелудочная железа подвергаются серьезной нагрузке.