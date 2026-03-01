Тем не менее был неприятный момент, о котором артистка будет долго вспоминать. В течение четырёх дней она не могла получить привычную для себя еду во время реабилитации, поскольку всех так кормили сосисками в тесте. Балерина три дня просила найти ей салатные листья и два яйца, и лишь на четвёртые сутки её просьбу выполнили. Лечение артистка проходила в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Этот госпиталь считается одним из худших в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители жалуются, что там часто не работает рентген, медсёстры не ухаживают за больными, лаборанты регулярно путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать койки для бомжей, которых учреждение обязано принимать.