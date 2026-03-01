AP: ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и другими иранскими лидерами

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США следило за высокопоставленными иранскими лидерами, включая верховного лидера Али Хаменеи, на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Associated Press.
Информация также повлияла на сроки нанесения ударов США и Израиля по Ирану. Они были скорректированы с учетом данных при последующей ликвидации иранских чиновников.
Ранее KP.RU сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля. США и Израиль нанесли удар с воздуха при помощи 30 сверхмощных бомб, сброшенных на резиденцию Хаменеи.
