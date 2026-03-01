Ричмонд
AP: ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и другими иранскими лидерами

В ЦРУ в течение нескольких месяцев собирали информацию об иранских лидерах, передавая разведданные Израилю.

Источник: Комсомольская правда

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США следило за высокопоставленными иранскими лидерами, включая верховного лидера Али Хаменеи, на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно источнику, в течение нескольких месяцев сотрудники ЦРУ следили за передвижениями высокопоставленных политиков Ирана. Собранные разведданные в последствии были переданы израильской стороне.

Информация также повлияла на сроки нанесения ударов США и Израиля по Ирану. Они были скорректированы с учетом данных при последующей ликвидации иранских чиновников.

Ранее KP.RU сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля. США и Израиль нанесли удар с воздуха при помощи 30 сверхмощных бомб, сброшенных на резиденцию Хаменеи.

