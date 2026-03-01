Мощный взрыв произошел в результате удара БПЛА Ирана по складу боеприпасов США

— В результате удара иранского беспилотника по складу боеприпасов на американской базе в Эрбиле, Ирак, произошел взрыв. На месте происшествия наблюдались вторичные взрывы и сильный пожар, — говорится в Telegram-канале издания.
Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Корабль подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.
Представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля.
Главное из событий второго дня военной операции США и Израиля против Ирана — в материале «Вечерней Москвы».