Мощный взрыв произошел в результате удара БПЛА Ирана по складу боеприпасов США

Иран с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ударил по американскому складу боеприпасов в Ираке. В результате цель удалось поразить, и на месте падения дрона произошел эффектный взрыв. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Clash Report.

— В результате удара иранского беспилотника по складу боеприпасов на американской базе в Эрбиле, Ирак, произошел взрыв. На месте происшествия наблюдались вторичные взрывы и сильный пожар, — говорится в Telegram-канале издания.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Корабль подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.

Представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля.

Главное из событий второго дня военной операции США и Израиля против Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

