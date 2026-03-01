Ричмонд
В части Севастополя и Крыма отключили электроэнергию

Предварительно, это произошло из-за аварии на сетях Крымской энергосистемы.

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Масштабное отключение электроэнергии в Севастополе произошло, предварительно, из-за аварии на сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Мах. Ограничено снабжение нескольких населенных пунктов Крыма, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в Telegram-канале.

«В Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы. О сроках восстановления электроснабжения напишу чуть позже», — написал Развожаев.

По его данным, отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.

«Произошла авария на магистральных электросетях. В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Проводятся восстановительные работы», — написал в свою очередь Крючков.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
