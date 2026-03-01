В части Севастополя и Крыма отключили электроэнергию

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Масштабное отключение электроэнергии в Севастополе произошло, предварительно, из-за аварии на сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Мах. Ограничено снабжение нескольких населенных пунктов Крыма, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в Telegram-канале.
«В Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы. О сроках восстановления электроснабжения напишу чуть позже», — написал Развожаев.
По его данным, отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.
«Произошла авария на магистральных электросетях. В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Проводятся восстановительные работы», — написал в свою очередь Крючков.