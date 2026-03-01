Трамп провел телефонные разговоры с главами ОАЭ, Израиля и Бахрейна

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в воскресенье, 1 марта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ», — написала она в социальной сети X.
Других подробностей контактов Трампа с лидерами ОАЭ, Израиля и Бахрейна, а также темы переговоров, не приводятся.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал о контактах между США и Ираном. Как утверждает глава Белого дома, новое руководство исламского государства якобы инициировало переговоры с Вашингтоном. Трамп также отметил, что согласился на разговор, «который следовало бы начать намного раньше».