Жителей российских регионов предупредили о сильных морозах в начале марта

KP.RU сообщил, что на следующей неделе погода в Москве будет неустойчивой, но в целом оттепельной. Так, в понедельник, 2 марта, днем +4, в среду 0…+2, в четверг опять +4, в пятницу, 6 марта, +5 градусов. В воскресенье и понедельник по ночам около ноля. Ночи на вторник и среду будут морозными, в Подмосковье до −6…-8 градусов, поэтому по утрам возможна гололедица.