Жителей российских регионов предупредили о сильных морозах в начале марта

На календаре весна, но в ряде регионов России пока сохранится зимняя погода. Морозы ожидаются, в частности, на юге Урала, об этом изданию NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
— В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях столбики термометров опустятся ниже −22 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае ожидаются 30-градусные ночные морозы, — отметила специалист.
Метеоролог предупредила, что ниже 30-градусов столбики термометров также опустятся в Тыве и Хакасии, а в Якутии может похолодать даже до −40 градусов.
KP.RU сообщил, что на следующей неделе погода в Москве будет неустойчивой, но в целом оттепельной. Так, в понедельник, 2 марта, днем +4, в среду 0…+2, в четверг опять +4, в пятницу, 6 марта, +5 градусов. В воскресенье и понедельник по ночам около ноля. Ночи на вторник и среду будут морозными, в Подмосковье до −6…-8 градусов, поэтому по утрам возможна гололедица.