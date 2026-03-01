В КСИР заявили о начале девятого этапа операции против объектов США и Израиля

Ранее KP.RU сообщал, что Иран нанес удары более чем по 20 военным базам США в регионе. Также было атаковано здание командования Армии обороны Израиля и оборонный комплекс в Тель-Авиве. Как заявили представители КСИР, около 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов по военным базам на Ближнем Востоке.