В КСИР заявили о начале девятого этапа операции против объектов США и Израиля

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о начале девятого этапа операции «Правдивое обещание 4» Вооруженных сил Ирана. Об этом говорится в заявлении иранского военно-политического формирования.
Операция нацелена против объектов США и Израиля, расположенных на территории Ближнего Востока.
«Началась девятая волна операции против целей на всей оккупированной территории и американских целей на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении КСИР.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран нанес удары более чем по 20 военным базам США в регионе. Также было атаковано здание командования Армии обороны Израиля и оборонный комплекс в Тель-Авиве. Как заявили представители КСИР, около 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов по военным базам на Ближнем Востоке.