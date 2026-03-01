Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу по людям в баре в Техасе, есть жертвы

Преступник припарковал свой автомобиль перед заведением и начал стрелять из пистолета через переднее окно, целясь в посетителей на террасе. Затем он вышел из машины и открыл огонь из винтовки по прохожим на улице. В результате нападения трое человек погибли, 14 были госпитализированы.