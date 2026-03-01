Диетолог раскрыла состав полезного шоколада

Телеканал «Царьград» подчеркнул, что горький шоколад — прекрасный продукт для эффективного расширения сосудов и снижения артериального давления. Он оказывает антиоксидантное действие. Также этот продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.