Диетолог раскрыла состав полезного шоколада

Шоколад может принести пользу организму, однако, важно выбрать правильный продукт — без лишних ароматизаторов и с большим содержанием какао. Об этом рассказала в беседе с изданием aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
— Хороших состав — это какао-масла, эмульгатор — лецитин и натуральный ванилин. Шоколад предпочтительнее от 70% содержания какао. Такие конфеты стимулирует нервную систему и способствуют поддержанию концентрации, — объяснила эксперт.
При этом, специалист призвала не увлекаться сладостью и употреблять шоколад в строго ограниченных количествах.
Телеканал «Царьград» подчеркнул, что горький шоколад — прекрасный продукт для эффективного расширения сосудов и снижения артериального давления. Он оказывает антиоксидантное действие. Также этот продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.