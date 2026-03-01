Ричмонд
APA: 35 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Азербайджан обеспечил эвакуацию россиян с территории Ирана через погранично-пропускной пункт Астара.

35 российских граждан были эвакуированы в Азербайджан из Ирана на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает информационное агентство APA.

Согласно источнику, азербайджанская сторона обеспечила эвакуацию граждан России с территории Ирана через погранично-пропускной пункт Астара.

Ранее KP.RU сообщал, что пребывающие в Иране граждане РФ могут вернуться в страну через территорию Армении. Как заявили в посольстве России в Ереване, на армяно-иранской границе продолжает работать КПП Нурдуз — Агарак.

