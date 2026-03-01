Журналистам показали, как очищают фреску Микеланджело «Страшный суд»

Журналистам же, после многочисленных запросов, разрешили подняться по нескольким пролетам лесов. Во время подъема, фигуры фрески Микеланджело можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки. Поднимаясь от фигур в аду, минуя чистилище и судью в виде молодого Христа и Богоматери, слепого Варфоломея с собственной содранной кожей в руках, добираешься до ангелов, зовущих в рай. Съемка самой фрески строго запрещена. При ближайшем рассмотрении видно, что какие-то из многочисленных фигур прописаны до анатомических мелочей, а некоторые размыты, как будто написаны слабеющей рукой или не завершены.