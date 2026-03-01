Журналистам показали, как очищают фреску Микеланджело «Страшный суд»

ВАТИКАН, 1 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фреска Микеланджело «Страшный суд» в папской Сикстинской капелле взята на техническую профилактику. Как пояснили представители Ватиканских музеев приглашенным журналистам, включая корреспондента ТАСС, работы выходят за рамки штатного поддержания состояния шедевра, выполненного почти 500 лет назад, но не являются полноценной реставрацией.
«В ходе ежедневных проверок мы обнаружили, что поверхность покрылась белой пеленой, которую было решено снять. Наше вмешательство неинвазивное и продлится несколько недель», — сказала Барбара Ятта, директор Ватиканских музеев, в которые входит Сикстинская капелла.
К работам по удалению налета, который немного приглушает краски, привлечены специалисты, уже участвовавшие более 30 лет назад в очистке фресок Микеланджело от черной копоти, покрывшей фреску за минувшие века. Как пояснил глава лаборатории по реставрации фресок и живописи Паоло Виолини, белый налет — это соль, образовавшаяся из молочной кислоты. «Молочная кислота, в свою очередь, это продукт потоотделения и дыхания, поэтому очевидно, что образование налета — результат присутствия в капелле на ежедневной основе большого числа посетителей», — рассказал специалист.
Он также пояснил, что для очистки от «тумана» применяются два слоя японской бумаги без клея, отличающейся своей легкостью, и дистиллированная вода. «Мы размазываем воду по бумаге, она идеально прилипает к стене. Затем кладем сверху второй лист примерно на минуту-две, влажная стена медленно высыхает, впитывая воду. Испарение переносит соль прямо на бумагу, удаляя ее. Поверхность очищается, потому что бумага впитывает соль, растворенную в воде», — описал реставратор достаточно кропотливый процесс.
«Страшный суд» на расстоянии вытянутой руки.
На все время профилактических работ у стены капеллы выстроили леса и все завесили репродукцией «Страшного суда», поскольку одну из самых посещаемых туристами достопримечательностей решили не закрывать для посетителей. Они могут продолжать восхищаться расписанным Микеланджело потолком и боковыми фресками, выполненными разными мастерами Возрождения.
Журналистам же, после многочисленных запросов, разрешили подняться по нескольким пролетам лесов. Во время подъема, фигуры фрески Микеланджело можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки. Поднимаясь от фигур в аду, минуя чистилище и судью в виде молодого Христа и Богоматери, слепого Варфоломея с собственной содранной кожей в руках, добираешься до ангелов, зовущих в рай. Съемка самой фрески строго запрещена. При ближайшем рассмотрении видно, что какие-то из многочисленных фигур прописаны до анатомических мелочей, а некоторые размыты, как будто написаны слабеющей рукой или не завершены.
Роспись стены Микеланджело заказал в 1533 году Папа Римский Климент VII. Мастер вернулся в папскую часовню, названную в честь Папы Сикста IV, спустя более чем 20 лет после того, как расписывал там по заказу Юлия II свод. Работать он начал в 1536 году и закончил фреску, сюжет для которой выбрал сам, в 1541 году при Папе Павле III.
Профилактические работы планируется завершить к Страстной неделе, перед Пасхой, которую католики отмечают в 2026 году 5 апреля. По словам Ятты, временные сроки выбраны неслучайно, поскольку помимо того, что «Страшный суд» — выдающееся произведение мирового искусства, оно несет глубокое сакральное, духовное послание.