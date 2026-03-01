Три баскетболиста не могут вернуться в РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Три баскетболиста краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.
Ближайший матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 8 марта в Красноярске с местным «Енисеем».
«Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию. Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. Международная федерация баскетбола приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром», — говорится в заявлении пресс-службы краснодарского клуба.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.