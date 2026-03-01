Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три баскетболиста не могут вернуться в РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Игроки «Локомотива-Кубани» Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае, а Ален Хаджибегович находится в Катаре, где должен был принять участие в матче квалификации чемпионата мира.

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Три баскетболиста краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Ближайший матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 8 марта в Красноярске с местным «Енисеем».

«Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию. Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. Международная федерация баскетбола приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром», — говорится в заявлении пресс-службы краснодарского клуба.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше